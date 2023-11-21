كيف استهدف فريق الميادين؟

نعت قناة الميادين الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي عند مفرق الجبين - طير حرفا، جنوب لبنان، كما استشهد مواطن لبنانيّ حسين عقيل كان برفقة فريق العمل.



وكان الفريق قد دخل الى بستان في طير حرفا لتأدية واجبه الصحافيّ قبل استهدافه بمسيرة.



وقد نقلت الجثامين الى مستشفى جبل عامل.