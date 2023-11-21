يستخدم منزله في حي السّلّم لترويج مادة الهيرويين القاتلة... فأوقف بالجرم المشهود

داهمت قطعات سرية الضاحية في قوى الامن الداخلي منزلا في أكثر الأحياء شعبية واكتظاظاً في محلة حي السلم شارع السوق، وأوقفت مروج مخدرات ن. ش. (من مواليد عام 1980، لبناني)، وذلك بالجرم المشهود.



وضبطت /200/ ظرف من مادة الهيرويين، بالإضافة إلى هاتفه الخلوي، وأودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.