أمن الدّولة في الشمال تقفل معملاً للأجبان والألبان

دهمت دوريّة من أمن الدّولة، في الشمال، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، معملاً للألبان والأجبان، في منطقة المنية - دير عمار، في فرعيه: شارع البساتين وشارع الشهيد.



وخُتم المعملان بالشمع الأحمر، بسبب عدم مراعاة الشروط الصحيّة ومعايير النظافة، وذلك بعد أخذ إشارة النيابة العامّة، في الشمال.

وسُطّر محضر ضبطٍ بحقّ صاحب المعمل.