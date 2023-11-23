سرقا أسلاكًا كهربائيّة عن الشبكة العامّة في جبل لبنان وباعاها لبؤر خردة في الضاحية والجنوب...

بعد توافر معلومات حول إقدام شخصَيْن مجهولَيْن على متن سيارة نوع " bmw" لون أسود دون لوحات، على تنفيذ عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العامة التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في منطقة إقليم الخرّوب، توصّلت قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية إلى تحديد هوية الفاعلَيْن وهما:



ب. ن. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني)

م. ن. (مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني).



وبتاريخ 14-11-2023 وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة الدامور على متن السيارة المذكورة. وبتفتيشهما والسيارة، ضبط بحوزتهما أدوات تُستَعمَل لسرقة الكابلات، وهي عبارة عن مقصات حديدية، منشار، قفّازات، ومفكات.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذهما عشرات عمليات السرقة للكابلات عن الشبكة العامة في عدة مناطق من جبل لبنان خصوصا من بلدات شحيم، جدرا، داريا، بسابا، الشوف، سبلين، البرجين، الجية، الوردانية، الرميلة، بالإضافة إلى السرقة من منطقة الأنصارية الجنوبية، حيث كان المذكوران يقومان بالتّجوُّل في أوقات متأخّرة من الليل ورصد المواقع التي ينويان سرقتها، وعند التّثبُّت من أن التيار الكهربائي مقطوع عنها، يقومان بعملية التسلُّق على عواميد الكهرباء وقص الأسلاك الكهربائية بواسطة المقصات والقطاعات الحديدية، ومن بعدها توضيبها في صندوق السيارة ليُصار إلى بيعها في اليوم التالي في بؤر الخردة في الضاحية الجنوبية والجنوب، كما اعترفا بتعاطيهما المخدرات.



وبنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات، داهمت بؤر الخرضاوات في الضاحية والدوير، وتم ضبط كمية من الكابلات المسروقة وختم هذه البؤر بالشمع الأحمر، وتسطير منع سفر بحق أصحابها، وجرى تسليم الكابلات المضبوطة لشركة كهرباء لبنان.