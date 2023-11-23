المقاومة الاسلامية: هاجمنا 11موقعا للعدو الاسرائيلي حتى الاولى بعد ظهر اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان اليوم انه "ببركة دماء الشهداء حتى الساعة الواحدة ظهراً قامت المقاومة الاسلامية بالإعلان عن مجموعة من العمليات في كل من:



١- الضهيرة( تجمع مشاة صهاينة)

٢- جل العلام( تجمع مشاة)

٣-موقع بركة ريشا

٤- مستعمرة سعسع (جنود مشاة صهاينة)

٥- الراهب ( دبابة بعدها قوة مشاة صهاينة)

٦- قاعدة ‌عين زيتيم قرب صفد ( ٤٨ صاروخ كاتيوشا )

٧- موقع خربة ماعر ومرابضه

٨- المنارة (منزل فيه جنود صهاينة)

٩- الراهب وتل شعر

١٠- حرج راميم( تجمع جنود صهاينة)

١١- محيط موقع المرج (تموضع جنود صهاينة)".