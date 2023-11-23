​ وقفة رمزية لأهالي ضحايا المرفأ أمام قصر العدل

يسعى الأهالي إلى تنفيذ وقفات إحتجاجية أخرى تنديدًا بالعرقلات.

نفّذ أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وقفة رمزية، من أمام قصر العدل، في بيروت.



وأتت هذه الوقفة، لتوجيه رسالة إلى القضاة المعرقلين والمؤخرين للتحقيق.



ودعا الأهالي الجميع للإنضمام إلى الوقفات المقبلة التي لا يجب أن تتوقف.