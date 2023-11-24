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يروّجان المخدّرات من داخل دكان في التّبّانة ووحدة الشّرطة القضائيّة توقفهما بالجرم المشهود

امن وقضاء
2023-11-24 | 04:26
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يروّجان المخدّرات من داخل دكان في التّبّانة ووحدة الشّرطة القضائيّة توقفهما بالجرم المشهود
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يروّجان المخدّرات من داخل دكان في التّبّانة ووحدة الشّرطة القضائيّة توقفهما بالجرم المشهود

توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن استخدام "دكّان" في منطقة التّبّانة-طرابلس لترويج المخدّرات.

 بتاريخ 06-11-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت قوّة من المجموعة المذكورة المكان وأوقفت، بالجرم المشهود، كلاًّ من:

 م. م. (من مواليد عام 1977، لبناني)
ا. ع. (من مواليد عام 2000، لبناني)
أثناء قيامهما ببيع المخدّرات، وضبطت بحوزتهما مسدّسًا حربيًّا، كميّةً من الحبوب المخدِّرَة وحشيشة الكيف -المعدَّة للتّرويج- ميزان حسّاس، وأجهزة خلوية.
أودعا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 

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