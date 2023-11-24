يروّجان المخدّرات من داخل دكان في التّبّانة ووحدة الشّرطة القضائيّة توقفهما بالجرم المشهود

توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة عن استخدام "دكّان" في منطقة التّبّانة-طرابلس لترويج المخدّرات.



بتاريخ 06-11-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة، داهمت قوّة من المجموعة المذكورة المكان وأوقفت، بالجرم المشهود، كلاًّ من:



م. م. (من مواليد عام 1977، لبناني)

ا. ع. (من مواليد عام 2000، لبناني)

أثناء قيامهما ببيع المخدّرات، وضبطت بحوزتهما مسدّسًا حربيًّا، كميّةً من الحبوب المخدِّرَة وحشيشة الكيف -المعدَّة للتّرويج- ميزان حسّاس، وأجهزة خلوية.

أودعا والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – طرابلس، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.