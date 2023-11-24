الجيش يدعو المواطنين لاتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف الاسرائيلي

دعت قيادة الجيش المواطنين العائدين إلى منازلهم في المناطق الحدودية الجنوبية إلى "اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف المعادي ولا سيما الذخائر الفسفورية والذخائر غير المنفجرة، وعدم الاقتراب منها وإفادة أقرب مركز عسكري عنها أو الاتصال بعمليات القيادة على الرقم ١٧٠١.

كما دعت إلى الالتزام بإجراءات الوقاية المعممة من قبل الجيش في هذا الخصوص."