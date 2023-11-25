هدوء حذر يسود القرى والبلدات الحدودية..

مع دخول وقف إطلاق النار في غزة يومه الثاني، يسود هدوء حذر المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبناني، يخرقه تحليق للطيران المروحي الاستطلاعي بين الحين والاخر.



ولم تنقطع قوافل العائدين من النازحين الى بلداتهم وبعضهم باشر العمل، وفتح ابواب الارزاق بعد توقف دام شهرا تقريبا بسبب الأحداث الامنية.