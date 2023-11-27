سقوط لوحة إعلانية كبيرة على معرض سيارات في الرميلة

أُلحقت أضرارٌ كبيرة بسيارات، في معرض للسيارات، في جانب المسرب الشرقيّ للأوتوستراد الساحليّ، في الرميلة، نتيجة سقوط لوحة إعلانية كبيرة.



ونجا سائق سيارة، على الطريق المحاذية، بعد أن سقط قسم من اللوحة الإعلانية على مقدّمة سيارته.



وسقطت هذه اللوحة نتيجة العاصفة، التي ضربت المِنطقة.



وحضر عناصر من الدفاع المدنيّ والقوى الأمنية إلى المكان.