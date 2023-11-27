جثة فتاة مصابة بطلق ناري في قضاء بعلبك

عُثرت الفتاة ر.خ (25 عامًا)، جثة مصابة بطلق ناريّ من بندقية صيد، في سهل بلدة حوش، في قضاء بعلبك .



وحضرت القوى الأمنية والطبيب الشرعيّ لمعاونة الجثة التي نقلت إلى مستشفى الحكوميّ، في بعلبك لاستكمال الإجراءات.

