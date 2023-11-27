قتل لخلافات ثأرية سابقة... فوقع بقبضة مخابرات الجيش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بالجيش اللبناني، في بلدة الناعمة –جبل لبنان، المواطن (ه.ع.) لإقدامه على قتل المواطن (م.ن.) نتيجة خلافات ثأرية سابقة.



يُذكر أن الموقوف مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق نار، وفرض خوات، وقد ضُبط في حوزته المسدس المستخدم في الجريمة، وبندقية حربية وكمية من الذخائر.