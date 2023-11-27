عناصر مفرزة حلبا القضائيّة تُلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم متنوّعة

أوقفت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية ا. ك. (مواليد عام 1999، لبناني) في حلبا، وهو مطلوب بموجب /5/ مذكّرات بجرائم سلب بقوّة السلاح، وسرقة، ومحاولة قتل وتهديد، وغيرها.



وعثرت الدورية بحوزة الموقوف على بطاقة هويّة عائدة لأخيه (م. ك.).