شعبة مكافحة المخدِرات ضبطت حوالى ٣ مليون ونصف حبة كبتاغون... وهذه كانت وجهتها

ضبطت شعبة مكافحة المخدِرات، في الجمارك، حوالى ٣ مليون ونصف حبة كبتاغون، معدة للتهريب، في أصابع من السيليكون، من مرفأ بيروت إلى نيجيريا كوجهة أولى.

وأُوقف أحد المتورطين وهو سوري الجنسية، وفق ما كتب وزير الداخلية والبلديات، في حكومة تصريف الإعمال، بسام المولوي، عبر منصّة “أكس”.

وتستمر التحقيقات، في مكتب مكافحة المخدرات المركزيّ، في قوى الأمن الداخليّ.