شعبة مكافحة المخدِرات ضبطت حوالى ٣ مليون ونصف حبة كبتاغون... وهذه كانت وجهتها

ضبطت شعبة مكافحة المخدِرات، في الجمارك، حوالى ٣ مليون ونصف حبة كبتاغون، معدة للتهريب، في أصابع من السيليكون، من مرفأ بيروت إلى نيجيريا كوجهة أولى.
وأُوقف أحد المتورطين وهو سوري الجنسية، وفق ما كتب وزير الداخلية والبلديات، في حكومة تصريف الإعمال، بسام المولوي، عبر منصّة “أكس”.
وتستمر التحقيقات، في مكتب مكافحة المخدرات المركزيّ، في قوى الأمن الداخليّ.
عملية ضبط كبيرة قامت بها شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك لحوالي ٣ مليون ونصف حبة كبتاغون معدة للتهريب بأصابع من السيليكون من مرفأ بيروت الى نيجيريا كوجهة أولى. تم توقيف احد المتورطين، سوري الجنسية، والتحقيقات مستمرة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي بقوى الأمن الداخلي #لكم_بالمرصاد pic.twitter.com/88EQWLtnDY
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 28, 2023
عملية ضبط كبيرة قامت بها شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك لحوالي ٣ مليون ونصف حبة كبتاغون معدة للتهريب بأصابع من السيليكون من مرفأ بيروت الى نيجيريا كوجهة أولى. تم توقيف احد المتورطين، سوري الجنسية، والتحقيقات مستمرة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي بقوى الأمن الداخلي #لكم_بالمرصاد pic.twitter.com/88EQWLtnDY