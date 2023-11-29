الجيش: ملحقون عسكريون زاروا فوج مغاوير البحر بهدف البحث في سبل التعاون

اعلنت قيادة الجيش في بيان ان عددا من الملحقين العسكريين زاروا فوج مغاوير البحر، واستمعوا إلى إيجاز عن مهمات الفوج وحاجاته والتحديات التي يواجهها، بهدف البحث في سبل التعاون.