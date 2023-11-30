عمليّة سلب في الرّملة البيضاء: شعبة المعلومات تُلقي القبض على منفّذيها وعلى مروّج مخدّرات كان برفقتهم

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي متورطين في عملية سلب في محلة الرملة البيضاء، وهم:

ع. د. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني، منفّذ)

ر. د. (مواليد عام ۱۹۸٤، مكتوم القيد، منفّذ)

ي. د. (مواليد عام ۱۹۸۹، مكتوم القيد، الرأس المدبّر)، وجميعهم من أصحاب السمعة السيّئة.



وفي التفاصيل، فقد أقدم شخصان ملثّمان على متن دراجة آليّة لونها أحمر مجهولة باقي المواصفات، على اعتراض عامل توصيلات "Delivery" في المحلّة المذكورة، وعملا على ضربه بعقب مسدس على رأسه وسلباه مبلغًا من المال.



وأطلق أحدهما النّار من مسدّس حربي، ما أدى إلى إصابة سيارة نوع تويوتا لون أسود كانت تمرّ في المحلّة ولاذا بالفرا إلى جهةٍ مجهولة، في حين نُقل عامل التوصيلات الى المستشفى للمعالجة. وقد تداولت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي مشاهد لتلك الحادثة.



فبتاريخ 22-11-2023، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت هذه القوّة الخاصّة من رصد الأول في محلّة حيّ السلّم، برفقة مُشتبهٍ بهما بقضايا مخدّرات.



وخلال عملية توقيفهم أقدم أحدهما، على إطلاق النّار باتجاه عناصر القوّة، فاضّطرت للردّ عليه وتوقيفه وضبط مسدّسه، مع حقيبة بداخلها كميّة من المخدّرات معدّة للتّرويج.



كما أوقفت: ج. ن. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)، ومنفّذ عمليّة السّلب (ع. د).



وبالّتزامن، أوقفت القوّة الخاصّة المنفّذ الثّاني لعمليّة السّلب في محلّة العمروسيّة- الشويفات، والرأس المدبّر للعمليّة في محلّة الرملة البيضاء، وضبطت بحوزتهما مستندات رسمية مزوّرة.



واعترف (ع. د.) و (ر. د.) بسلب عامل التّوصيلات مبلغ /4400/ دولار أميركي، بتخطيط وتحريض من الثّالث (ي. د.)، وهو الرأس المدبّر للعمليّة الذي اعترف بما نُسب إليه.



كذلك اعترف كلٌّ من (ع. ن. د.) و (ج. ن.) بتورّطهما بقضايا مخدّرات.