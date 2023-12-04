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وقفتان لأهالي ضحايا الانفجار في مطالبة مستمرة لتحقيق العدالة

امن وقضاء
2023-12-04 | 11:49
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وقفتان لأهالي ضحايا الانفجار في مطالبة مستمرة لتحقيق العدالة
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وقفتان لأهالي ضحايا الانفجار في مطالبة مستمرة لتحقيق العدالة

نفذت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الوقفة الشهرية، أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت.

وقد اكدت الجمعية المثابرة على معرفة الحقيقة كاملة حتى العدالة.

وأمام بوابة الشهداء رقم (3) وتحت عنوان "٤٠ شهرا بلا حقيقة و لا عدالة " نفّذ تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت أيضا وقفته الشهرية، للتأكيد على تحقيق شفاف بعيدًا من الإستنسابية.

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