وقفتان لأهالي ضحايا الانفجار في مطالبة مستمرة لتحقيق العدالة

نفذت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الوقفة الشهرية، أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت.



وقد اكدت الجمعية المثابرة على معرفة الحقيقة كاملة حتى العدالة.



وأمام بوابة الشهداء رقم (3) وتحت عنوان "٤٠ شهرا بلا حقيقة و لا عدالة " نفّذ تجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت أيضا وقفته الشهرية، للتأكيد على تحقيق شفاف بعيدًا من الإستنسابية.