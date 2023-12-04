لقاء جمع بوصعب ببومباردييري وهذا ما تناولاه

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في لقاء مع سفيرة إيطاليا لدى لبنان بومباردييري، أنّه من الضرورة أن يقر وقف لإطلاق النار بشكل نهائيّ، لتسهيل الحديث عن المزيد من الإستقرار على الحدود الجنوبية وإعطاء الأمل للبنانيين عمومًا والجنوبيين خصوصًا، بمشاريع إنمائية تُناقش مع الإدارة الأميركية، في اليوم الذي تبدأ به المفاوضات السياسية.



كذلك تناولا البحث في موضوع الاستحقاق الرئاسيّ وموضوع التمديد لقائد الجيش، كما تطرّقا إلى الوضع المستجد في شأن القرار 1701.