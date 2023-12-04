الجيش: توقيف 3 أشخاص في صحراء الشويفات وبعلبك لارتكابهم جرائم مختلفة

أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، في منطقة صحراء الشويفات، المواطنَين (م.ز.) و(ع.ز.) المطلوبَين لارتكابهما جرائم السلب بقوة السلاح والتهجم على المواطنين وتعاطي المخدِرات وترويجها وإطلاق النار.



وضُبط في حوزتهما سلاح حربيّ وكمية من الذخائر، وفق ما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات، في مدينة بعلبك المواطن (ح.ع.)، المطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف، لارتكابه جريمة إطلاق النار بتواريخ مختلفة على عدد من الأشخاص والمنازل والسيارات.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.