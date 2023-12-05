شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني في الجنوب الذي شهد سخونة ميدانية لافتة اليوم... ماذا في التفاصيل؟

وقع الشهيد الأول للجيش اللبنانيّ، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، إثر استهداف الجيش الإسرائيليّ بأربع قذائف، موقع للجيش، قرب العديسة.



ونُقل الجرحى إلى المستشفى.



وردّ "حزب الله" بصواريخ مباشرة على نقطة، في مستوطنة المطلة وهو ردّ بين 14 عملية رد نفذها، اليوم.