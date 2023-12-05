قاصر في حالة حرجة والسبب... طلق ناريّ في رأسه

أُصيب قاصر بالغ من العمر ١٥ عامًا، بطلق ناري، في رأسه، عن طريق الخطأ وذلك أثناء لهوه بمسدس حربيّ، داخل منزله، في منطقة جبل البداوي.



ونُقل إلى مستشفى النيني، في طرابلس، لتلقي العلاج.



ووُصفت حالته بالحرجه.