اليونيفيل: إطلاق النار على طول الخط الأزرق يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة

أكد الجيش اللبنانيّ مقتل جنديّ وإصابة ثلاثة آخرين، في استهداف شنّه الجيش الإسرائيليّ على قاعدتهم، وفق ما أعلن اليونيفيل.



وقال اليونيفيل، في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنديّ من الجيش اللبنانيّ، خلال هذه الفترة الحرجة."



ولفت إلى أنّ الجيش اللبنانيّ لم ينخرط، في النزاع مع إسرائيل.



وأوضح البيان أنّه، خلال الأيام الأخيرة، "شهدنا زيادة سريعة ومثيرة للقلق في أعمال العنف."



وحثّ الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على إنهاء دائرة العنف، "التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس على جانبي الخط الأزرق."