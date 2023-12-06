وزير العدل بحث مع حبيب في تشكيل اللجنة القضائية الناظرة في قضايا السكن

استقبل وزير العدل، في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، في الوزارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب.



وبحثا في موضوع تشكيل اللجنة القضائية الناظرة، في قضايا الإسكان وتعيين قاض لترؤسها.