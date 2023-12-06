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بحث في الاوضاع العامة بين قائد الجيش والسفيرة الأميركية والسفير البرازيلي..

امن وقضاء
2023-12-06 | 07:58
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بحث في الاوضاع العامة بين قائد الجيش والسفيرة الأميركية والسفير البرازيلي..
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بحث في الاوضاع العامة بين قائد الجيش والسفيرة الأميركية والسفير البرازيلي..

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع السفيرة الأميركية في لبنان Dorothy Shea، والسفير البرازيلي Tarcisio Costa بحضور الملحق العسكري العقيد Emerson Afonso Costa، الوضع العام في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية. كذلك استقبل رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

كما استقبل مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان Melanie Hauenstein.
 
 

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