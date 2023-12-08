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عملية نوعية لشعبة المعلومات على طريق المطار... ماذا في تفاصيلها؟
امن وقضاء
2023-12-08 | 05:35
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عملية نوعية لشعبة المعلومات على طريق المطار... ماذا في تفاصيلها؟
أوقفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات شخصين على طريق المطار، أقدما بتاريخ 22-09-2023 في محلة طريق الجديدة، على إطلاق النّار من مسدّس حربي باتجاه المدعو: ن. ع. ج. (مواليد عام 1997، لبناني) الذي يعمل في مجال الصيرفة، وأصاباه في قدمه اليمنى، ومن ثم سلباه مبلغ مليار وتسعمئة مليون ليرة لبنانية، وفرا الى جهة مجهولة على متن دراجة آليّة، وتم نقل المصاب الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وهما: ع. ف. (مواليد عام 1989، لبناني) الذي توارى عن الأنظار بعد تنفيذ العمليّة في مخيّم برج البراجنة، وهو من أصحاب السوابق، و م. ع. ر. (مواليد عام 2002، سوري)
وبالتحقيق مع الموقوفين، اعترفا بما نسب اليهما لجهة إطلاقهما النار باتجاه المدعو (ن. ع. ج.) وسلبه المبلغ المذكور أعلاه، وذلك بعد أن أوهما الضحية أنهما يرغبان بتصريف مبلغ /20/ ألف يورو.
وأضافا أنهما أقدما سابقًا بالإشتراك مع آخرين -العمل جارٍ لتوقيفهم- على تنفيذ محاولات سلب متعدّدة لمحلّات صيرفة، ولكنها باءت بالفشل. بالإضافة إلى قيامهما بترويج العملة المزيّفة، واعترفا أيضا بتعاطي المخدرات.
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