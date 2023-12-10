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أحد المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة في بر الياس في قبضة القوى الامنية

امن وقضاء
2023-12-10 | 03:30
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أحد المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة في بر الياس في قبضة القوى الامنية
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أحد المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة في بر الياس في قبضة القوى الامنية

بعد توافر معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول تواجد أحد المطلوبين بجريمة السرقة في بلدة بر الياس، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّته، وتوقيفه في البلدة المذكورة أعلاه.

والموقوف يُدعى ن. ش. (مواليد عام 1997، فلسطيني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، وتهديد، وغيرها.

أخبار لبنان

امن وقضاء

سرقة

بر الياس

القوى الامنية

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