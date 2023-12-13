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شعبة المعلومات توقف شخصين خلال محاولتهما استئجار سيارة تمهيدًا لسرقتها

امن وقضاء
2023-12-13 | 04:31
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شعبة المعلومات توقف شخصين خلال محاولتهما استئجار سيارة تمهيدًا لسرقتها
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شعبة المعلومات توقف شخصين خلال محاولتهما استئجار سيارة تمهيدًا لسرقتها

أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات شخصين، في محلة الأونيسكو، خلال قيامهما بمحاولة استئجار سيارة من إحدى الشركات، تمهيدًا لسرقتها.

وأعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، في بلاغ، أنّه:

"بعدما توافرت مُعطيات لشعبة المعلومات عن قيام مجهولين باستئجار سيارات من شركات ومكاتب تأجير، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، مستخدمين بطاقات هُوية مزورة والقيام بسرقة هذه السيارات، لاحقًا، وتهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية.

وبنتيجة استقصاءات شعبة المعلومات والتحريات توصلت إلى تحديد هُوية أفراد العصابة، ومن بينهم كل من:

ك. ن. د. (مواليد عام 2005، لبنانيّ)
ع. م. س. (مواليد عام 1997، لبنانيّ)

وضبط بحوزة الثاني هوية، ورخصة سوق مزوّرتين.

واعترفا بتشكيلهما عصابة تستهدف شركات تأجير السيارات وبتنفيذهما عمليات سرقة سيارات عديدة، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

كما اعترفا بأنهما، خلال توقيفهما، كانا في صدد تنفيذ عملية سرقة سيارة أيضًا وبأنهما ينقلان السيارة المسروقة إلى بلدة الهرمل ويسلماها إلى شريكهما، الذي يجري العمل حاليًّا على توقيفه وهو يقوم بدوره بتهريبها الى داخل الأراضي السورية وبيعها.

وأجري المقتضى القانونيّ في حقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء."

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