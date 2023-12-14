وزير الدفاع لميقاتي: نقوم بالمقتضى عبر الاجراءات الادارية المتعلقة بوضع حدّ نهائيّ للشغور المرتقب في قيادة الجيش

توجّه وزير الدفاع الوطني موريس سليم الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بكتاب ليُعلِمه ان "وزارة الدفاع تقوم بالمقتضى عبر الاجراءات الادارية المتعلّقة بوضع حد نهائي للشغور المرتقب في قيادة الجيش ولاستمراره في هاتين المؤسستين الرئيسيتين وفي رئاسة الاركان، وذلك في ضوء ما جرى التفاهم عليه في الاجتماعات مع مجلس الوزراء وبما يتوافق مع الاحكام الدستورية والنصوص القانونية المرعية الاجراء."