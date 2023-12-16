توقيف 3 مطلوبين وضبط أسلحة حربية ومخدرات وذخائر في حي الشراونة في بعلبك

أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، مواطنَين وسوريًّا واحدًا لارتكابهم جرائم تجارة المخدِرات والسرقة وإطلاق النار.



وذلك، بعدما دهمت منازلهم، في حي الشراونة - بعلبك، وفق بيان صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه.



وضبطت، في حوزتهم، أسلحة حربية وأعتدة عسكرية، إضافة إلى كمية كبيرة من المخدِرات والذخائر.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين، بإشراف القضاء المختص.