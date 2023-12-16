الجيش: دهم منزل مطلوب وضبط سيارات مسروقة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف في السوح – الهرمل



دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل أحد المطلوبين في منطقة السوح - الهرمل، وضبطت 3 سيارات مسروقة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.