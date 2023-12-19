إقفال محل لبيع الحلويات في صيدا لمخالفته شروط النظافة

أمر القاضي رهيف رمضان بإقفال محال حلويات في منطقة البوابة الفوقا في صيدا بالشمع الاحمر، تبين وجود حشرات في منطقة التحضير، بالاضافة الى اهتراء ووجود الصدأ على ادوات التحضير وعدم توفر ادنى شروط النظافة، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد في بيانز