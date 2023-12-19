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ضبط مواد مخدرة وأسلحة وذخائر حربية خلال عملية دهم (صور)
امن وقضاء
2023-12-19 | 15:49
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ضبط مواد مخدرة وأسلحة وذخائر حربية خلال عملية دهم (صور)
دهمت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، منازل مطلوبين في منطقتَي المرح ومرجحين - الهرمل.
وضبطت الدورية كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة وذخائر حربية.
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