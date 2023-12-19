ضبط مواد مخدرة وأسلحة وذخائر حربية خلال عملية دهم (صور)

دهمت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش، منازل مطلوبين في منطقتَي المرح ومرجحين - الهرمل.



وضبطت الدورية كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة وذخائر حربية.