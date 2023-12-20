وزير العدل بحث وسفير المانيا الجديد في استمرار التعاون القضائي

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، في مكتبه ظهر اليوم، مع السفير الألماني كورت جورج شتوكل شتيلفريد، خلال زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية في لبنان، في التعاون المشترك بين البلدين.



وقد تطرّق البحث الى الفترة السابقة التي شهدت تعاوناً مهماً وإيجابياً مع السفارة الألمانية، آملين أن يستمر هذا التعاون ومساعدة لبنان على قدر الإمكان، خصوصاً في المجال القضائي.