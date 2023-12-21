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مولوي: القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة
امن وقضاء
2023-12-21 | 07:08
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مولوي: القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة
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مولوي: القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة
أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي "الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد قد نوقشت وتطرقنا إلى المواضيع الأمنية الأخرى في البلد".
وأكد مولوي أن القوى الأمنيّة "حاضرة لتأمين الأمن ليلة الميلاد وسيكون هناك 462 ضابطًا و6872 عنصرًا و292 دورية"، وطلب من من المواطنين التعاون مع القوى الأمنيّة حفاظًا على أمنهم.
وأشار إلى أن "القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة وسيخضع المخالفون للمحاكمة في القضاء المختص وهذه الظاهرة خطرة وتضّر بسمعة البلد والمواطنين".
وتوجه إلى أهل الجنوب قائلاً: "كلّ لبنان معهم وإن شاء الله بالصبر والالتزام بقواعد بناء الدولة نحن قادرون على تجنيبهم أي أذى وخراب".
وفي موضوع النزوح السوري، قال مولوي: "سبق وأصدرنا تعاميم لمكافحة الوجود السوري غير الشرعي والأمن العام تسلّم الداتا من الـUNHCR ويقوم بدارستها بشكل جدّي وسنتابع موضوع النازحين في كفرحلدا في البترون".
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