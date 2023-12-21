حملة لازالة التعديات على الطريق الممتد من ارض جلول في بيروت وصولا الى الرحاب في الغبيري

اتفق محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت عبدالله درويش ورئيس بلدية الغبيري معن خليل، خلال اجتماع، على تحديد الساعة ٧ صباحا من يوم الخميس ٢٨ كانون اول ٢٠٢٣ موعدا لإطلاق حملة دائمة لازالة كافة التعديات على طول الطريق الممتد من منطقة ارض جلول في بيروت وصولا الى منطقة الرحاب في الغبيري، وإزالة كافة العربات والبسطات من وسط الطريق بعد تفاقم التعديات وما ينتج عنها من ضرر وتخريب بالشبكات العامة من مجاري واقنية تصريف مياه الأمطار، فضلا عن تكديس النفايات فيها، حيث يتم إشغال الأملاك العامة على طول الطريق من قبل بسطات تؤجر لأجانب دون اي رقابة ادارية او صحية من قبل البلديات، إضافة إلى العمل لوقف ذبح المواشي في سوق اللحامين دون اية رقابة من المفارز الصحية في البلديتين.



أيضا، اتفق المجتمعون على القيام بدوريات مشتركة من حرس بلدية بيروت وشرطة بلدية الغبيري لقمع المخالفات في المناطق المذكورة، بالاضافة إلى طلب المؤازرة الأمنية من الجهات المختصة ومراجعة السلطات القضائية للتشدد بحق المخالفين.