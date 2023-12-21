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إعتصام في البداوي إحتجاجاً على تلوث المياه بسبب تسربات من منشآت النفط
امن وقضاء
2023-12-21 | 08:31
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إعتصام في البداوي إحتجاجاً على تلوث المياه بسبب تسربات من منشآت النفط
نفّذ أهالي البداوي، بدعوة مشتركة مع إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، إعتصاماً أمام منشآت نفط طرابلس في البداوي، رفضاً للتلوث في شبكة مياه الشرب والمياه الجوفية في منطقة البداوي والجوار، ورفضاً لسياسة الإهمال والأداء الإداري الراهن.
ورفعت خلال الإعتصام صور تؤكد وجود تلوث المياه، وحيث طالب الأهالي المعنيين بضرورة الإلتفات إلى هذه القضية الحياتية التي تلحق الضرر بحياة المواطنين وصحتهم.
وبالمناسبة، اشار رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد إلى أن "منشآت النفط في طرابلس معطلة كلياً، ولم تدخل إليها أيّة سفن محملة بالمشتقات النفطية ولا بالبترول وذلك نتيجة قرارات صادرة عن وزارة الطاقة والمياه"، مذكراّ بأن "تعطيل هذا المرفق يضر بطرابلس ويضر بكل الشمال".
ولفت السيد إلى "معضلة تلوث المياه الجوفية في مدينة البداوي"، مشيراً إلى "ضرورة معالجة هذه المشكلة على مستوى الوزارات المعنية، البيئه والزراعة والطاقه والمياه".
وأكد أن "الأهالي غير مضطرين لتحمّل هذا العبء"، محذراً "وزير الطاقة من ثورة من قبل الأهالي رفضاً لهذا الواقع الذي يطال طرابلس والشمال عموماً والبداوي خصوصاً".
ورأى رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي بدوره أن "قضية تلوث المياه في البداوي والتي تشتد سنة بعد سنة بسبب تجمع الرواسب النفطية فوق التربة التي تمتصها، تؤدي إلى تلوث مياه الشفة، وبالطبع لا تعود المياه صالحة للشرب ولا للإستعمال الشخصي، مما يضطر الأهالي إلى شراء المياه"، مناشداً وزير البيئة "معالجة القضية، لأنه لا يقبل بها، ونحن على يقين تام برفضه لأي تلوث بيئي".
وأشار غمراوي إلى أنه "أرسلنا عدة كتب إلى وزارة الطاقة منذ سنوات لحل هذه القضية، لكن وللأسف الشديد لم يكن هناك تجاوباً من قبلها".
أخبار لبنان
امن وقضاء
منشلآت طرابلس
البداوي
تلوث
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