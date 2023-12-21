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بالجرم المشهود: توقيف سارق درّاجة آليّة حديثة الصنع من محلّة الكولا
امن وقضاء
2023-12-21 | 08:46
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بالجرم المشهود: توقيف سارق درّاجة آليّة حديثة الصنع من محلّة الكولا
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، اشتبهت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بشخصٍ يقوم بجرّ دراجة آلية نوع "NMAX" حديثة الصنع دون مفتاح في محلة المدينة الرياضية.
وعلى الفور، أوقفته بالجرم المشهود أثناء قيامه بسرقة الدراجة بعد أن قام بخلع مقودها وجرّها من محلة الكولا، وهو المدعو: م. ن. (مواليد عام 1983، لبناني).
وبتفتيش الموقوف، عُثِرَ بحوزته على/2/غ كريستال ميث داخل مظروفَيْن، غرام كوكايين داخل علبة بلاستيكية، وحبة مخدّرة، كما تبيّن أنه يوجد بحقه خلاصتَي حكم بجرم مخدّرات.
أخبار لبنان
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