اتهامية جبل لبنان اصدرت قرارين في ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والاوزاعي

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضية أميرة شحرور و عضوية المستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) فرعي الدكوانة والاوزاعي، اتهمت بموجبهما رئيس مصلحة وقسم وموظفين بجناية وجنح تقاضي الرشى، والقيام بأعمال منافية للوظيفة العامة، والحصول على منافع شخصية من معاملات الإدارة، والإثراء غير المشروع وهي الجرائم التي نصّت عليها المواد 351 و 352 و 361 و 364 من قانون العقوبات و المادة 14 من القانون 189/2020، وكذلك معقبي معاملات بذات الجناية، على خلفية إقدامهم على منح موافقات مسبقة للأرقام المميزة للوحات تسجيل السيارات تجاوز عددها المئات، ومنح دفاتر سوق من دون إخضاع المرشحين لاختبار القيادة، علماً أن قراراً ثالثاً بموضوع فساد النافعة- فرع الأوزاعي صدرَ بتاريخ سابق.