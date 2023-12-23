كيف هو المشهد الآن من محيط نهر بيروت؟ (فيديو)

يواصل فريق الدفاع المدني انتشال السيارات العالقة في محيط نهر بيروت، جراء فيضان الطريق، حيث لا يزال منسوب المياه مرتفعا.