فياض للـLBCI: مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية اي تحت عناية وزارة الاشغال

أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الامال وليد فياض أن مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية وبالتالي تحت عناية وزارة الاشغال أما مجاري الانهر فهي من مشؤولية وزارة الطاقة خصوصا بما يتعلّق بالمشاكل الطبيعية.



واشار فياض، في حديث للـLBCI، إلى أنه ليس نهر بيروت الذي فاض ولكن هناك تعديات بالقرب منه "الامر الذي نبهنا منه سابقا".



وشدد وزير الطاقة على أن وزير الاشغال علي حميه، الذي اعتبر أن نهر بيروت هو من مسؤولية وزارة الطاقة، ليس على حقّ.



واوضح فياض أن كمية الامطار التي هطلت غير مسبوقة، لافتا إلى أن كل الطرقات "طافت" لعدم تمكن الطرقات بلبنان استيعاب هذه الكمية، وأكد أن ووزارة الطاقة فعلت كل واجباتها.