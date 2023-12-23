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o
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o
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مولوي: لتفقد المبنى الذي انهار جزء منه في زقاق البلاط والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة
امن وقضاء
2023-12-23 | 08:44
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مولوي: لتفقد المبنى الذي انهار جزء منه في زقاق البلاط والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة
طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي من محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبدالله درويش تفقد المبنى الذي انهار جزء منه في منطقة زقاق البلاط والتأكد من سلامة الأبنية المحيطة وفتح الطريق، وكذلك العمل على معالجة آثار العاصفة على الكورنيش في منطقة الروشة والطرقات المحاذية لنهر بيروت.
هذا وأجرى الوزير مولوي اتصالات بالمحافظين والمسؤولين المعنيين التابعين للوزارة طالبا الكشف الفوري على الاضرار الناجمة عن العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان.
وشدد مولوي على ضرورة تأمين سلامة المواطنين وإخلاء اي مبنى مهدد بالانهيار حفاظا على سلامة قاطنيه.
أخبار لبنان
امن وقضاء
مولوي
زقاق البلاط
مباني سكنية
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