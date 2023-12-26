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وزير الدفاع أصدر قرارا بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
امن وقضاء
2023-12-26 | 05:42
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وزير الدفاع أصدر قرارا بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قراراً حمل الرقم١٧٣٨/ود يتعلّق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.
وجاء في القرار:
"
المادة الأولى:
يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من ٢٠٢٣/١٢/٢٨ الساعة صفر وحتى إشعار آخر.
المادة الثانية:
يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية (النموذج البنفسجي)
ب - تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية (النموذج البرتقالي)
ج- تراخيص حمل الأسلحة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الثالثة:
كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وبخاصة الملاحقة القضائية.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد واحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".
*للاطلاع على تفاصيل القرار الضغط
هنا
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