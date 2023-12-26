الامن العام: قبول الوكالات العامة الشاملة المطلقة لإنجاز المعاملات

أعلن الامن العام أنه سيتم قبول "الوكالات العامة الشاملة المطلقة" لإنجاز المعاملات (من دون إشتراط مدة لصلاحيتها)، بإستثناء وكالات السماح بإنجاز جواز سفر لقاصر التي تستوجب حيازة وكالة خاصة بذلك لا تزيد مدة صلاحيتها عن سنة.