سوريّ يشمت باللبنانيّين.... وأمن الدّولة أوقفته

اوقفت دورية من أمن الدّولة في مديريّة النبطيّة الإقليميّة، السوريّ (أ.ك.) وهو صاحب فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعدما التقطه من مكان عمله في إحدى الورش وهو يوثّق غارة نفّذها طيران العدوّ الإسرائيليّ بين جبشيت وشوكين، مستهدفاً أحد المنازل ثمّ يطلق عبارات مسيئة بحقّ مواطنين لبنانيّين كانوا يعبرون قرب المكان المستهدف وينعتُهم بعبارات تنمّ عن الحقد والكراهية.



وقد أثارت الحادثة استياءً في المنطقة وعلى مواقع التواصل الاجتماعيّ ، مع دعوات لتوقيفه ومعاقبته.



وقد اودع الموقوف القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه.