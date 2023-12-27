قوى الأمن: إفشال محاولة إدخال هاتفين خليويَّين إلى سجن البترون

تمكن عناصر سجن البترون، بعد مراقبة حثيثة للمدعو ف. ف. (مواليد عام 1996، لبنانيّ)، من ضبط هاتفين مخفيين، داخل "ليفة حمام"، مربوطة بحبل أسود متدل من فتحة تطل على الباحة الخارجية للسجن، في أثناء محاولته إدخالهما، لصالح السجين ر. ص. (مواليد عام 1985، لبنانيّ) نزيل سجن البترون، في وحدة الدرك الإقليميّ.



وأكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّه تبين أنّ السجين (ر. ص.) قد استحصل على هاتف السجين: ا. ح. (مواليد عام 2000، لبنانيّ)، وتواصل عبره مع المدعو (ف. ف.) وطلب منه إيصال الهاتفين إلى مركز السجن.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقهم.



وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.