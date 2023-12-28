تنفيذ عمليات نشل للمصلين... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات، ع. ف. (مواليد عام 1998، مكتوم القيد) و ب. ح. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد)، في محلة صبرا – الرحاب، لتنفيذهما عمليات نشل تطال المصلين، أثناء خروجهم من المساجد، في مناطق بيروت وجبل لبنان.



وأكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّهما "اعترفا بما نُسب إليهما، لجهة قيامهما بالإشتراك مع آخرين بتنفيذ العديد من عمليات النشل، استهدفوا، خلالها، المصلين، أثناء خروجهم من المساجد."



كما أكّدت أنّه أُجري المقتضى القانونيّ بحقهما وأودعا المرجع المختص وأنّ العمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.



لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.