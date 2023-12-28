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شاحنة محمّلة بـ2 طن من الكابتاغون كانت متّجهة إلى السعوديّة وأمن الدولة تحرّك
امن وقضاء
2023-12-28 | 04:14
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شاحنة محمّلة بـ2 طن من الكابتاغون كانت متّجهة إلى السعوديّة وأمن الدولة تحرّك
أنهت المديريّة العامّة لأمن الدّولة التحقيق، في ملف توقيف القوّة الضاربة، في المديريّة، شاحنة، في بيروت، تحتوي على 2 طن من حبوب الكابتاغون وتبيّن أنها كانت تتّجه إلى المملكة العربيّة السعوديّة.
وأكّدت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، إحصاء الحبوب، التي بلغ عددها 10 مليون و 741 ألف حبّة وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصّة، بناءً على إشارة المدّعي العامّ التمييزيّ القاضي غسّان عويدات.
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