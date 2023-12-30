إحباط محاولة تهريب كبتاغون ومواد مخدرة في المطار

أحبطت فصيلة التفتيشات، في قوى الأمن الداخليّ، في المطار، محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدِّرات.



وقُدّرت الكمية بـ50 كيلوغرامًا من الكبتاغون ومواد مخدّرة مع مواطنة من الجنسية المصرية، كانت تحاول تهريبها إلى القاهرة، بطريقة حديثة ومبتكرة ومحترفة.