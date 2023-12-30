الجيش: عمليات دهم وتوقيفات وضبط ممنوعات ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية

نفذت وحدات عسكرية عمليات دهم أوقفت بنتيجتها 66 مطلوبًا وضبطت كمية من حشيشة الكيف وعددًا من السيارات والدراجات النارية المسروقة ومبالغ مالية مزورة، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.



وأكّدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، أنّ المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏



وأعادت قيادة الجيش التشديد على ضرورة امتناع المواطنين عن إطلاق النار ولا سيما، في فترة الأعياد، تحت طائلة الملاحقة القانونية.