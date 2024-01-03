العثور على مواطن مقتولًا في دارته في القبيات

عُثر على جثة ط. ع وهو في العقد الخمسينيّ، مقتولًا، في دارته، في القبيات.



وتعرّضت جثته للتنكيل.



يُذكر أنّ المقتول من بلدة عندقت وسكان القبيات وكان يعمل استاذًا جامعيًا.



وبوشرت التحقيقات في الحادثة.